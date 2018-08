Deel dit artikel:











Man uit Peize hoeft niet de cel in na verwoestende klap OM eiste celstraf, rechter legt werkstraf op (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN PEIZE - Geen onvoorwaardelijke celstraf, maar werkstraf voor een 54-jarige man uit Peize. Met één klap zorgde hij ervoor dat een 66-jarige plaatsgenoot blijvend gehandicapt raakte.

De rechtbank veroordeelde de Peizenaar tot 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De straf wijkt flink af van de eis van het Openbaar Ministerie (OM): anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.



‘Geen zware mishandeling’

Het OM acht zware mishandeling bewezen en de rechtbank niet. Volgens de rechter staat vast dat de dader nooit de bedoeling heeft gehad het slachtoffer, de voormalige sporthalbeheerder in het dorp, zo zwaar te verwonden. Ze gaat uit van mishandeling met zwaar letsel tot gevolg, juridisch gezien een lichter vergrijp.



Ook houdt de rechtbank rekening met het blanco strafblad van de Peizenaar en met het positieve rapport van de reclassering. Die acht de kans op herhaling klein, omdat de man had gedronken toen hij 15 januari vorig jaar de verwoestende klap uitdeelde en sindsdien geen druppel meer drinkt.



Klap met motorhandschoen

De man sloeg de sporthalbeheerder neer na een feestje na afloop van een zaalvoetbaltoernooi in Peize. Het slachtoffer was al 35 jaar de beheerder van de sporthal en ook de bedenker en organisator van het voetbaltoernooi in de hal. De mannen stonden samen met anderen rond één uur ’s nachts nog even na te praten buiten. Er werden grapjes gemaakt over de motorhandschoenen die de 54-jarige man droeg vanwege de kou. Vlak voor hij naar huis zou fietsen, haalde hij plotseling uit. De sporthalbeheerder belandde met zijn hoofd op de tegels en raakte bewusteloos. De dader fietste weg.



‘Leven verwoest’

In het UMCG lag de sporthalbeheerder dagenlang op de intensive care en werd gevreesd voor zijn leven. Hij bleek ernstig hersenletsel te hebben opgelopen en heeft maanden moeten revalideren om weer te leren praten en lopen. Tijdens de emotionele rechtszaak twee weken terug vertelde zijn advocaat dat hij nooit meer de oude wordt en dat zijn leven en dat van zijn familie is verwoest.



Impact in het dorp

De dader zei dat hij zich diep schaamt voor wat hij heeft gedaan. Hij heeft zich de dag na het voorval zelf gemeld bij de politie. Hij kan zich de klap naar eigen zeggen niet herinneren. De zaak heeft grote impact gehad in het dorp. De 54-jarige Peizenaar heeft een bouwbedrijf en zag het aantal opdrachten de afgelopen anderhalf jaar teruglopen. Ook heeft hij anonieme dreigbrieven ontvangen.



De man is eerder al veroordeeld tot het betalen van 60.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.