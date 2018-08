Deel dit artikel:











Maatregelen waterschappen blijven van kracht Nog geen extra maatregelen door de waterschappen (Foto: Pixabay)

ASSEN - De waterschappen in Drenthe handhaven voorlopig het huidige beleid ten aanzien van de droogte.

Het uitbreiden van de maatregelen is naar verwachting nu niet nodig. Dat melden de waterschappen na de persconferentie over de aanhoudende droogte in Nederland van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.



Niveau 2

Vanwege de aanhoudende droogte is er landelijk inmiddels opgeschaald naar niveau 2, de voorlaatste fase voordat er een crisissituatie is. De hoeveelheid drinkwater komt nog niet in gevaar.



Water naar Drenthe

Belangrijk voor de waterschappen is dat de hoeveelheid water die uit het IJsselmeer mag worden gehaald, gelijk blijft. Bij waterschap Vechtstromen reageren ze opgelucht. "Er verandert niets aan de situatie", aldus woordvoerder Marga Oosterveld van Vechtstromen. "We kunnen dus gewoon water naar Drenthe laten stromen".



Situatie ernstiger

Woordvoerder Hans van Gerner van waterschap Drents Overijsselse Delta zegt ook blij te zijn dat er nog steeds water uit het IJsselmeer kan worden gehaald. Maar hij stelt tevens dat de situatie ernstiger wordt: "In de praktijk blijkt dat er meer water uit de sloten verdwijnt dan wij er in kunnen pompen. Daardoor staan meer sloten droog. Voorlopig komen er niet meer restricties op het waterverbruik. We proberen het zo lang mogelijk uit te zingen".



Ook de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest laten weten op korte termijn geen aanscherping van de regels te verwachten.