Vissen verhuizen eerder uit de Tilgrup door droogte

De vissen uit de Tilgrup in de voormalig landbouwenclave Oude Willem zijn verhuisd. Het plan was om de vissen pas na de bouwvak te verplaatsen naar de andere kant van de stuw, maar vanwege de droogte is dit nu al gedaan.

De vissen moeten verhuizen omdat de huidige Tilgrup wordt gedempt. De afgelopen weken is dat al grotendeels gebeurd tot het laatste deel waar de vissen nog in zaten."Vanwege de droogte was de aannemer bang dat het water tijdens de bouwvak te ver zou zakken en dat de vissen daarom droog zouden komen te liggen", legt boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer uit. "Dan zouden ze het niet overleven."Het dempen van de Tilgrup is onderdeel van de herinrichting van de Oude Willem. De Oude Willem is een voormalig landbouwgebied, dat weer terug wordt gegeven aan de natuur.De Tilgrup was vroeger een meanderende beek, maar is door boeren rechtgetrokken als onderdeel van het ontwateringssysteem voor de landbouw. Als de huidige beek gedicht is, wordt er weer een nieuwe slingerende beek gegraven.