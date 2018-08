Deel dit artikel:











‘Kom genieten bij de zwemplas, maar gebruik je gezonde verstand’ Boswachter Martijn Harms vraagt bezoekers van een zwemplas om hun verstand te gebruiken met dit weer (foto: RTV Drenthe)

GASSELTE – Boswachters van Staatsbosbeheer staan op scherp. Door het warme weer liggen veel mensen bij een zwemplas. En die gedragen zich niet allemaal zoals het hoort. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals een flinke brand of hulpdiensten die worden klemgeparkeerd en niet weg kunnen.

Geschreven door Ineke Kemper



“Kijk: dit is een voormalige kampvuurplek. Dat kan echt niet.” Boswachter Martijn Harms wijst naar een stapeltje verkoold hout in het gras. “Vuur op het strand lijkt heel gezellig, dat snap ik, maar het is echt gevaarlijk. Kijk maar om je heen hoe dor het gras is. Er hoeft maar één vonkje die kant op te gaan, wat wind erbij en je hebt een natuurbrand.”



Toezicht en handhaven

Samen met z’n collega’s houdt Harms toezicht bij verschillende zwemplassen. Bij ’t Nije Hemelriek en het Gasselterveld liggen met dit weer dagelijks duizenden mensen. “Ze laten helaas veel rotzooi achter. Er ligt troep op het strand en in de bosjes.” Ook zijn nog steeds veel mensen onvoorzichtig. “We vinden regelmatig barbecues en restanten van kampvuren. Dat kan echt niet!”, aldus Harms.



Medewerkers van Staatsbosbeheer gaan daarom overdag en ’s avonds rond om te controleren of mensen niet toch vuur maken. “Ja, mensen die zich niet aan de verboden houden kunnen een boete verwachten.



Foutparkeerders

Ook over het parken van sommige bezoekers is Harms niet te spreken. “We hebben bij de ingang van de zwemplas boomstammen neergelegd, maar toch zetten mensen hun auto er neer. Die boomstammen liggen er voor de doorstroming, maar op deze manier kunnen de ambulance en brandweerwagen er niet tussendoor. We hebben zelfs al gehad dat een ziekenwagen werd vastgezet door andere auto’s en niet weg kon”, vertelt Harms.



Ook vandaag vraagt hij meerdere automobilisten om hun auto ergens anders te parkeren. “Mensen vinden vijf minuten lopen al te ver, zeker met deze warmte, maar het kan gewoon niet anders. Kijk goed waar je parkeert: het zou maar om een familielid van je gaan dat hulp nodig heeft. Je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren als de ambulance er niet langs kan.”



Tip van de boswachter

Dan nog een gratis tip van de boswachter: “Denk goed na over wat je doet. Laat geen leeg plastic flesje achter dat als vergrootglas werkt. Druk je sigarettenpeuken goed uit en als ze echt uit zijn, gooi ze dan in de prullenbak. Houd het netjes. Als we het met elkaar schoon houden, kunnen we ook met elkaar van deze mooie plekken blijven genieten.”



Om het parkeren in goede banen te leiden zet Staatsbosbeheer komende zondag opnieuw verkeersregelaars in.