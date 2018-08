Deel dit artikel:











Drents Museum toont theatrale kunst uit Italië 'Sprezzatura' start in juli (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Waar nu in Assen nog bijzondere kunst te bewonderen is uit Iran, kunnen liefhebbers volgend zomer hun hart ophalen bij Italiaanse schilderwerken. Het Drents Museum houdt dan de tentoonstelling 'Sprezzatura'.

De expositie behelst vijftig jaar Italiaanse schilderkunst vanaf het jaar 1900. Directeur Harry Tupan is in zijn nopjes met 'Sprezzatura'. "Een prachtig woord, dat zoiets betekent als virtuositeit. Het past mooi in onze programmering: schilderkunst tonen die niet of nauwelijks te zien is in ons land."



'Wat theatraler'

Enthousiast poogt Tupan te omschrijven hoe de werken eruit zien. "De Italiaanse schilderkunst is wat theatraler. Het is het land van de mode, de zon, het eten, en ook qua kunst is het wat smeuïg. Dan kom je weer op die virtuositeit. Italianen zijn op zoek naar schoonheid en een verhaal. Het is allemaal een klein beetje overdreven, op een positieve manier."



Conservator kunst Willemijn Lindenhovius van het Drents Museum heeft de tentoonstelling speciaal voor alleen Assen samengesteld. "We hebben de beste werken gehaald die we konden krijgen. Zo hebben we moderne kunst uit Rome, Florence, en Venetië", zegt Tupan.



Mysteriebezoek

Voordat de expositie in kannen en kruiken is, is er nog flink wat werk te verzetten. "We mailen en telefoneren met de betreffende tentoonstellingen. Soms krijgen we ook een mysteriebezoek in het museum. Dan kijken ze hoe ons museum er uitziet en of alles goed gaat. Pas als dat oké is, gaan we met elkaar in gesprek", legt Tupan uit.



De Italiaanse kunst is van juni tot november volgend jaar te zien in het Drents Museum in Assen.