Vrouw gearresteerd na beïnvloeden slachtoffer seksueel misbruik

EMMEN - In Brummen heeft de politie een 77-jarige vrouw aangehouden die wordt verdacht van het beïnvloeden van een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik.

De vrouw is de zus van de 66-jarige Nederlandse kinderpsychiater uit Makkinga die in Nepal is aangehouden voor kindermisbruik, meldt de NOS . De man werkte jarenlang als kinderpsychiater voor GGZ Drenthe in Emmen, Hoogeveen en Meppel.Zijn zus zou gesprekken hebben gevoerd met het 15-jarige slachtoffer en zijn familie in Nepal en hun tienduizenden dollars hebben geboden, als zij de door hen afgelegde verklaringen zouden aanpassen. De vrouw zou vrijdag opnieuw naar Nepal reizen.De kinderpsychiater uit Makkinga werd in juni aangehouden in Nepal. Hij zou op heterdaad zijn betrapt met een minderjarige jongen op zijn hotelkamer. De man bezocht het land vaker, en was al langer in beeld bij hulporganisatie Terre des Hommes vanwege kindermisbruik.