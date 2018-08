Deel dit artikel:











Mega Piraten Festijn strijkt weer neer in Klazienaveen Ook Jan Smit treedt op in Klazienaveen (foto: ANP/Bas Czerwinski)

KLAZIENAVEEN - Liefhebbers van het Nederlandstalige lied opgelet: het Mega Piraten Festijn strijkt op 13 oktober neer in Klazienaveen.

Ook vorig jaar verzamelden de Nederlandstalige zangers zich in het Drentse dorp. Afgelopen april werd het festijn in Borger gehouden.



De artiesten die hun opwachting maken in Klazienaveen zijn onder andere: Jannes, Jan Smit, Mooi Wark, Koos Alberts, René Karst, George Baker en Jan Keizer & Anny Schilder.



Het Mega Piraten Festijn vindt dit jaar op tien locaties plaats in Nederland.