Geblesseerde Ten Dam moet afzeggen voor de Gouden Pijl

WIELRENNEN - De organisatie van de Gouden Pijl moet een streep zetten door de naam van Laurens ten Dam.

De wielrenner liep een gebroken sleutelbeen op bij een val tijdens het criterium in Surhuisterveen.Wout Poels is toegevoegd aan de lijst met deelnemers die zondag starten in Emmen. Onder andere Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan Groenewegen en Niki Terpstra maken hun opwachting.