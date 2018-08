Droogte treft bietenboer: Er moet snel wat gebeuren

OOSTERHESSELEN - De droogte treft veel boeren in Drenthe en bietenboer Jakob Schepers uit Oosterhesselen vormt geen uitzondering. Omdat er vrijdag een beregeningsverbod is ingesteld, kan er geen water worden gepompt en zijn bieten zijn kurkdroog.

"Mijn bieten zijn nu bijna een week niet beregend. Als ze binnen twee of drie dagen geen water krijgen, dan zijn ze zo goed als verloren. Vijf en een halve hectare. Er moet dus wat gebeuren op korte termijn", zegt Schepers.Door de felle zon wordt de grond van het land erg warm. De bladeren van de bieten liggen daarop, waardoor ze verbranden, legt Schepers uit. "Dat is het begin van het einde van de biet. Ik snap dat de natuur beschermd moet worden, maar het klopt niet dat elke boer voor de schade moet opdraaien."Het land van de boer valt binnen de zone van tweehonderd meter van landgoed De Klencke. Binnen deze straal mag er geen grondwater worden opgepompt. Schepers zegt verrast te zijn door de ingestelde regeling van het waterschap."Als we dit als boeren eerder hadden geweten, hadden we er op kunnen anticiperen. Ik stel aan het waterschap een schaderegeling voor. Ook moeten we in de loop der jaren om tafel om te kijken waar er nieuwe putten kunnen worden geslagen", zegt Schepers.Gisteren werd bekend dat boeren van de overheid in ieder geval geen geld hoeven te verwachten. Het ministerie van Landbouw vindt droogte een bedrijfsrisico van het boerenbestaan waar boeren zich tegen kunnen verzekeren.