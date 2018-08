Deel dit artikel:











Seksclub Continental in De Kiel afgebrand De club is volledig afgebrand (foto: Van Oost Media)

DE KIEL - Club Continental aan de Orvelterweg in De Kiel is vannacht afgebrand.

Geschreven door Janet Oortwijn

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. De brandweer is met meerdere korpsen aanwezig en laat het vuur gecontroleerd uitbranden.



De club, gevestigd in een boerderij, kan als verloren worden beschouwd. Op het moment dat de brand uitbrak, was de seksclub gesloten.