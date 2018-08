Deel dit artikel:











Seksclub Continental in De Kiel afgebrand [update] De club is volledig afgebrand (foto: Van Oost Media)

DE KIEL - Club Continental aan de Orvelterweg in De Kiel is vannacht afgebrand.

Geschreven door Janet Oortwijn

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. De brandweer was met meerdere korpsen aanwezig en liet het vuur gecontroleerd uitbranden.



De club, gevestigd in een boerderij, kan als verloren worden beschouwd. Op het moment dat de brand uitbrak, was de seksclub gesloten.



Plaats delict [update 11.25]

Het gebouw is door de politie aangemerkt als plaats delict. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke brandstichting. De politie kan nog niets zeggen over concrete aanwijzingen.



De brandweer is vandaag nog bezig met nablussen. Pas daarna kan het forensisch team van de politie beginnen met onderzoek. "Er bestaat inderdaad een risico dat sporen wegspoelen, maar de veiligheid van onze collega's is belangrijker", aldus een politiewoordvoerder.