Afvalbrand Nieuw-Dordrecht onder controle

NIEUW-DORDRECHT - De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Nieuw-Dordrecht is onder controle. Rond half tien kon de brandweer het signaal 'brand meester' geven, laat de gemeente Emmen op haar website weten.

De brand ontstond afgelopen woensdag in een afvalberg en dreigde over te slaan naar andere materialen in de buurt. Brandweerlieden zijn tot gisteravond continue bezig geweest met het blussen van de brand en kregen daarbij onder meer hulp van een blushelikopter van het leger.Gisteren werd de afvalhoop met behulp van kranen uit elkaar getrokken, om zo het vuur ook binnenin de bult te kunnen doven.Door het brandende afval kwam er erg veel rook vrij en in de wijde omgeving konden de dikke zwarte rookwolken worden gezien.Er wordt nog onderzoek gedaan naar het vrijkomen van schadelijke stoffen. Het is volgens de gemeente mogelijk dat er bij de brand dioxines zijn vrijgekomen. Dat zijn stoffen die vrijkomen als er iets verbrandt en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De gemeente roept omwonenden op geen groenten en fruit uit de eigen tuin te eten tot het onderzoek is afgerond.