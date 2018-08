Deel dit artikel:











Met dertig graden aan de pepernoten Pepernoten liggen in augustus al in de winkel (foto: ANP/Vincent Jannink)

GIETEN - Sinterklaas is nog druk met het inpakken van cadeaus in de Spaanse zon, maar de pepernoten liggen hier alweer in de winkel. In Gieten vliegen de speculaasnootjes zelfs over de toonbank.

Supermarkteigenaar Jan Abbas maakt er stiekem een beetje een sport van om de eerste te zijn met pepernoten in de schappen. "Je kunt er beter te vroeg mee beginnen dan te laat", zegt Abbas.



Veel verkocht

Ondanks dat hete weer van vorige week heeft Abbas al meer dan honderd zakken met pepernoten verkocht. Abbas: "Als we niets zouden verkopen, dan waren ze snel weer weg. Maar de verkoop gaat geweldig."



Dat hij de pepernoten al heeft liggen, is niet van hogerhand opgelegd, maar is een keuze geweest van de ondernemer zelf. "Op een gegeven moment biedt de leverancier producten aan. Dat doen ze ook met paaseitjes, die liggen ook steeds eerder in het schap. Als ondernemer schat je de succeskansen in en ik heb het gedaan", zegt Abbas.



Glühwein en speculaas

Dat er vaak een discussie losbarst op het moment dat de pepernoten 's zomers al in de winkel liggen, snapt Abbas niet helemaal. "We verkopen het hele jaar door ook glühwein en speculaasjes. En ik leg er heus geen cadeaupapier van Sinterklaas bij."