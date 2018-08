Vijf campingbewoners Anloo moeten binnen half jaar verhuizen

ANLOO - De vijf bewoners van camping Anloo moeten voor 1 februari 2019 verhuisd zijn. Dat heeft de gemeente Aa en Hunze de campingbewoners per brief medegedeeld.

In de brief geeft de gemeente aan dat de dwangsom van 30.000 euro betaald moet worden als de bewoners niet van het campingterrein verdwijnen.De groep moest eigenlijk in november al vertrekken, maar kreeg uitstel van de gemeente. Twee jaar geleden spanden de bewoners al een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente in het gelijk.Bewoner René Seubring zegt dat Aa en Hunze zich niet aan afspraken houdt die in januari zijn gemaakt. Dat was nadat de nationale ombudsman de gemeente had opgeroepen de klacht van de bewoners te gaan behandelen. "Ik heb toen gesproken met de burgemeester en die zei te gaan kijken naar een oplossing. Maar ik heb nooit definitief antwoord op mijn klacht gehad", vertelt Seubring.Burgemeester Piet van Dijk is niet beschikbaar voor een reactie. Hij zit sinds juni ziek thuis en wordt nu vervangen door Ton Baas.Dat er nu een dwingende brief op de mat ligt, schiet Seubring in het verkeerde keelgat. Hij wil best verhuizen, maar wil dat de gemeente hem helpt bij het vinden van nieuwe woonruimte. "De huizenmarkt ligt op zijn gat. De grond waar ik nu op woon, is ook niet meer te verkopen, dus als de gemeente niet helpt, kom ik met een restschuld te zitten", zegt Seubring.De campingbewoner voelt zich oneerlijk behandeld en overweegt een klacht tegen de gemeente in te dienen op basis van discriminatie. "Er komen elke dag nog nieuwe bewoners bij. De gemeente laat dit gewoon toe. Er wordt met twee maten gemeten."De gemeente wil niet reageren op de zaak. In de brief staat wel dat de groep bewoners al hulp heeft gekregen van een sociaal team bij het vinden van een nieuwe woonruimte. Burgemeester Piet van Dijk zei eerder de bewoners te willen helpen en het gesprek met ze aan te gaan. "Als de vijf overgebleven bewoners op korte termijn een nieuwe woning vinden, gaan we de dwangsom niet innen", aldus Van Dijk. "Maar we dwingen de dwangsom wel bij mensen die niet willen verhuizen. Niet willen is iets anders dan niet kunnen."