Deel dit artikel:











Breaking Bad in Zuidlaren: drugslab produceerde crystal meth In Zuidlaren werd crystal meth gemaakt (Foto: Politie)

ZUIDLAREN - In het drugslab in Zuidlaren dat in april werd opgerold, werd crystal meth gemaakt. Volgens de politie rukt de productie van meth steeds verder op in Nederland.





Verdachte uit Emmen

Het drugslab kwam aan het licht toen op 6 april een vreemde lucht werd geroken bij een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. De politie rolde het drugslab op en hield zes mensen aan. Een van de verdachten is een 63-jarige man uit Emmen. Hij zit samen met een mannelijke verdachte uit Vietnam nog vast.



Lees ook: Verdachte drugslab Zuidlaren ontkent betrokkenheid

Ook drie vrouwen uit de stad Groningen en gemeente Loppersum een andere man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn inmiddels vrijgelaten.



Zware harddrugs

Nederland is een grote producent, verwerker en exporteur van crystal meth, volgens het Europese drugsagentschap EMCDDA. De drugs worden hier niet veel gebruikt, maar vooral gesmokkeld naar Oost-Duitsland en Tsjechië.



Crystal meth is een relatief nieuwe drug in ons land. "Een aantal jaar geleden zagen we het vrijwel niet", zegt een politiewoordvoerder tegen NRC. Dit jaar rukt de drug ineens op, daarvoor richtten Nederlandse drugscriminelen zich vooral op xtc, speed en cocaïne. Dat meldt NRC . Behalve Zuidlaren noemt de krant ook Lunteren, Oss en Weer als plaatsen waar meth werd gemaakt. Vorig jaar werden al laboratoria gesloten in Haulerwijk , Den Haag en Neede.Het drugslab kwam aan het licht toen op 6 april een vreemde lucht werd geroken bij een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. De politie rolde het drugslab op en hield zes mensen aan. Een van de verdachten is een 63-jarige man uit Emmen. Hij zit samen met een mannelijke verdachte uit Vietnam nog vast.Ook drie vrouwen uit de stad Groningen en gemeente Loppersum een andere man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn inmiddels vrijgelaten.Nederland is een grote producent, verwerker en exporteur van crystal meth, volgens het Europese drugsagentschap EMCDDA. De drugs worden hier niet veel gebruikt, maar vooral gesmokkeld naar Oost-Duitsland en Tsjechië.Crystal meth is een relatief nieuwe drug in ons land. "Een aantal jaar geleden zagen we het vrijwel niet", zegt een politiewoordvoerder tegen NRC. Dit jaar rukt de drug ineens op, daarvoor richtten Nederlandse drugscriminelen zich vooral op xtc, speed en cocaïne.