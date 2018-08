Stelling: Zes weken schoolvakantie is te lang

ASSEN - Kinderen moeten in de zomervakantie rekenen, schrijven en lezen. Dat vinden basisschoolleraren. Volgens de juffen en meesters zijn ze na de vakantie weken bezig om de kinderen weer op het juiste niveau te krijgen.

Scholen zien de zes weken vrij als een onderbreking in de continuïteit van het leren, zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders.Wat vindt u? Is zes weken schoolvakantie te lang en zouden kinderen bijvoorbeeld naar een zomerschool moeten? Of moeten we van de vakantie afblijven?