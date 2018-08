'Geen brandstichting afvalbrand Nieuw-Dordrecht'

NIEUW-DORDRECHT - De brand bij recyclingsbedrijf B&B in Nieuw-Dordrecht is niet aangestoken. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Het bedrijf zegt ook dat een groot deel van de schade inmiddels in kaart is gebracht. Behalve de afvalberg is ook een grote partij bouwhout verloren gegaan. Ook kan B&B een tijdlang geen gebruik maken van het bedrijfsterrein.Andere ondernemers uit de regio hebben volgens de woordvoerder hulp aangeboden. "We mogen bijvoorbeeld een stuk van het terrein van andere recyclingbedrijven gebruiken. Het werk gaat ook zo goed als mogelijk door, vandaag zijn we weer onderweg", aldus de woordvoerder.De brand ontstond afgelopen woensdag in een afvalberg en in de hele omgeving waren dikke zwarte rookwolken te zien. Brandweerlieden zijn tot gisteravond continue bezig geweest met het blussen van de brand en kregen daarbij onder meer hulp van een blushelikopter van het leger.Gisteravond werd het sein brand meester gegeven. Er wordt nog onderzoek gedaan naar schadelijke stoffen die mogelijk vrij zijn gekomen.Bij RTV Drenthe kwamen foto's uit de wijde omtrek binnen van mensen die de rookwolken zagen. Op onderstaande kaart is een greep uit de foto's te zien.