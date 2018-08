Op vakantie op Zwarte Zaterdag? Ga goed voorbereid op pad

ASSEN - Vakantiegangers die morgen op pad gaan richting Frankrijk mogen zich opmaken voor kilometerslange files. Het is namelijk de eerste Zwarte Zaterdag van dit jaar.

En dat betekent ook 'Zwarte Zaterdag' bij de ANWB. "In dit weekend verwachten we ruim 20.000 telefoontjes van mensen die her en der met problemen staan", zegt Markus van Tol van de ANWB. Om de zomerdrukte aan te kunnen, zit er extra personeel bij de telefoons in de alarmcentrales. "We hebben in de zomermaanden de bezetting op alle vestigingen verdubbeld."Van Tol adviseert mensen vooral om goed voorbereid op weg te gaan. Begin jij je vakantie morgen? Kijk dan even op onderstaande kaart wat je allemaal mee moet nemen in de auto en wat de drukste momenten zijn. Vergeet niet ook de landen te checken waar je doorheen reist.