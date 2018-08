Deel dit artikel:











Het Pauperparadijs krijgt mogelijk opnieuw een vervolg De cast van Het Pauperparadijs in Veenhuizen (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Het verhaal begon in 2016 in Veenhuizen, kreeg dit jaar een vervolg in Carré en wellicht krijgt het theaterstuk Het Pauperparadijs opnieuw een vervolg.

Vanavond is de laatste voorstelling van Het Pauperparadijs in Carré.



Na drie zomers Pauperparadijs is het boek waarschijnlijk nog niet uit. Regisseur Tom de Ket: "Er zijn gesprekken gaande om Het Pauperparadijs in andere theaters te laten zien en mogelijk ook weer in Carré. Maar verder mag ik er nog weinig over zeggen."



'Een enorm succes'

De regisseur kijkt tevreden terug op het avontuur in Carré. "Het was een goede run en wat mij betreft een enorm succes." Maar wat was er voor De Ket mooier, Veenhuizen of Carré? Daar kan hij niet een heel duidelijk antwoord op geven.



"Het waren totaal verschillende voorstelling. Veenhuizen was heel speciaal op de plek waar het zich echt heeft afgespeeld, op schuldige grond. Maar Carré was veel intenser, het was voor het publiek onmogelijk om aan het verhaal te ontkomen, ook omdat je daar meer theatrale middelen hebt", aldus regisseur Tom de Ket.



Naast een eventueel vervolg van Het Pauperparadijs werkt De Ket nu aan de voorstelling Mammoet. Ook zijn er nog plannen voor een film over Het Pauperparadijs, maar dat is volgens De Ket een project voor de lange termijn.



Luister morgenochtend rond 8.30 uur naar Drenthe Nu op Radio Drenthe voor een gesprek met regisseur Tom de Ket.