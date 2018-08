​'Seksclub Continental was een begrip in De Kiel'

DE KIEL - Een handjevol nieuwsgierige omstanders kwam op de afgebrande seksclub Continental in De Kiel af vanochtend.

“Ik heb er niks van gehoord en gemerkt vannacht”, zegt inwoner van het dorp, Steef Rozeman. “Wel zonde zoiets. Het is een soort begrip in De Kiel.”Rond twee uur vannacht ontstond er brand in de seksboerderij, die volledig afgebrand is. De brandweer heeft vanmiddag de smeulende resten nageblust. De politie onderzoekt het afbranden van Continental en sluit brandstichting niet uit.“Als je zegt dat je van De Kiel afkomt, dan zegt iedereen gelijk: oh van de seksclub, Continental”, vervolgt hij. “Ja, daar in de buurt, zeg ik dan. Dit ding staat er een jaar of veertig. Dat weet iedereen, ook van buiten de omgeving.”“Het is zonde want het is wel een plek waar mensen komen, die anders misschien geen juiste plek hebben”, aldus Rozeman. “Zelf ben ik er nooit geweest. Geen behoefte aan en ik ben getrouwd. Maar ik ben er wel vaak langsgefietst en ik heb nooit overlast ervaren van de club of iets dergelijks.”Tim de Coo werd vannacht ruw uit zijn slaap gerukt. Samen met zijn vriendin logeert hij in het naastgelegen huis van zijn schoonouders. "We werden wakker van gescheld en gebonk op de deur door de buurman. We deden de deur open zagen een grote oranje zee.""We zijn blij dat het niet is overslagen op de bomen, dan hadden we een probleem gehad. Dus daar zijn we blij mee want we hebben ook paarden en kippen", aldus De Coo.