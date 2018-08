Deel dit artikel:











Omwonenden vrezen overlast klimpark Green Planet Pesse Er zou veel meer dan een klimpark bij Pesse komen (Beeld: Green Planet Belevenissenbos & Adventurepark)

PESSE/EURSINGE - Het is nog niets meer dan een plan, maar het beoogde klimpark in Pesse roept nu al weerstand op bij omwonenden. Het project zou veel uitgebreider zijn dan enkel een klimpark en niet voldoen aan het bestemmingsplan.

Het idee komt van ondernemer Edward Doorten, eigenaar van Green Planet in Pesse. In de buurt van zijn tankstation wil hij een groot klimpark bouwen, 'het mooiste van Nederland.'



Meer van plan

Maar omwonenden zeggen dat Doorten veel meer van plan is dan alleen een klimpark. Op een informatieavond afgelopen woensdag, bleek volgens omwonenden dat de ondernemer er ook een vakantiepark, horecagelegenheden, een toren met led-reclame en een vrije val-attractie wil bouwen.



"Doorten vertelt aan de media niet het hele verhaal", zegt Folkert Metselaar uit Eursinge. Hij vindt het prima dat er een klimpark komt, maar is het niet eens met veel van Doortens andere plannen. "Op 25 meter hoogte komen felle led-schermen en daarboven nog een verlichte wereldbol. Iedereen die hier in de buurt woont, gaat daar last van krijgen", vertelt Metselaar.



Groepsaccommodatie en uitkijktoren

Met een hoogwerker mochten inwoners op 25 meter hoogte het uitzicht alvast ervaren. Metselaar: "Je kijkt zo bij Pessenaren de achtertuin in. En vanuit die toren kun je bij sommige mensen zelfs zien wat er op televisie is."



Daarnaast vreest de Eursinger dat de groepsaccommodatie voor 120 personen en vooral de horecagelegenheden het rustige gebied veranderen in een drukke uitgaansgelegenheid. "Maar Doorten zei letterlijk: 'ik snap de overlast, maar ik ben ondernemer en het is zoals het is'."



Metselaar en andere omwonenden bereiden een bezwaarprocedure voor.