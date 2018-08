Kostvlies zit zonder water door waterleidingbreuk

KOSTVLIES - Inwoners van het buurtschap Kostvlies zitten op dit moment zonder water door een breuk in een waterleiding.

Volgens een inwoonster van het dorp begon de storing vanochtend rond 9.00 uur. De WMD hoopte de problemen om 14.30 uur verholpen te hebben.Inwoners van Kostvlies kunnen water halen bij de servicebus in het dorp. Die staat op het zandpad tussen Kostvlies 11 en 13.De wielrenners van de Jeugdtour Assen doen vandaag ook Kostvlies aan. Zij hebben volgens de organisatie geen last van de breuk. "Het lek wordt nu gedicht en de druk is eraf. De weg is droog, dus we hoeven het parcours niet om te leiden", zegt Bram Dijkhuis van de Jeugdtour.