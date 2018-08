Zwembad De Zwaoi in Valthermond krijgt hulp van gemeente

VALTHERMOND - Werknemers van zwembad De Zwaoi in Valthermond krijgen gewoon betaald. Dat garandeert de gemeente Borger-Odoorn.

Het zwembad kwam volgens de gemeente door meerdere tegenslagen in geldnood en kan nu op hulp van Borger-Odoorn rekenen."We begrijpen de nijpende situatie die bij De Zwaoi is ontstaan en nemen in ieder geval de uitbetaling van de salarissen voor onze rekening", zegt wethouder Niek Wind.Vanwege de verzelfstandiging van de zwembaden wil Wind met besturen van de buitenzwembaden om tafel over het noodzakelijk onderhoud. "Deze stap zetten we echter pas na het seizoen als we verder zijn gevorderd in het traject. Voor nu helpen we De Zwaoi uit de brand."Vorig jaar zat De Zwaoi ook in geldnood . Toen raakte door een storing de apparatuur van het zwembad beschadigd. Toen schoot Borger-Odoorn het zwembad met 25.000 euro te hulp.