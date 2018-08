Toer de Loes met Willemien Dijkstra: 'Na een tijdje mis ik Drenthe wel echt hoor'

SLEEN - Willemien Dijkstra stapt vandaag bij Loes in de Kever. In de nieuwste aflevering van Toer de Loes blikt zij terug op haar jeugd en vertelt ze over haar carrière en haar band met Drenthe.

Dijkstra is zangeres en vooral een groot musicaltalent. Muziek en theater is haar met de paplepel ingegoten, maar wat wil je ook als je vader Harm Dijkstra is? In 2014 doet ze mee aan het Drèents Liedtiesfestival en nadat ze in 2016 afstudeert aan de opleiding Muziektheater in Tilburg schittert ze in musicals als Ciske de Rat, Sweeney Todd en Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Dat ze in haar geboorteprovincie niet over het hoofd wordt gezien, blijkt in april als ze de Drentse Talentprijs Cultuur wint.En ze heeft er iedere dag lol in op het podium. "Het is gewoon heel leuk en gezellig met de mensen die er werken. Het is echt een gezellige groep. Ik heb nooit gehad dat het niet boterde of zoiets. Het is wel een harde wereld, vooral als je opnieuw moet auditeren voor dingen. Je moet elke keer weer opnieuw beginnen, tenzij je die naam bent die ze al kennen en niet meer op audities hoeft te komen", zegt Dijkstra.Ze kan zich haar eerste musical nog goed herinneren. "Die eerste dag bij Ciske de Rat, mijn eerste echte werkklus. Ik kwam daar binnen en ik kende wel een paar mensen. Maar ik was zó zenuwachtig. Dat je daar die zaal binnenkomt. Iedereen kent elkaar al en ik kwam daar als groentje binnen. En je hoort er dan ook ineens bij, maar zo voelt dat dan nog helemaal niet."Dijkstra woont tegenwoordig in Amsterdam. Ze voelt soms de noodzaak om terug te gaan naar de rust, naar Drenthe. "Na een tijdje als ik daar weer ben, mis ik Drenthe wel echt hoor. Dan moet ik terug om de rust te voelen en op adem te komen, zo voelt het dan ook echt. En als ik dan weer hier ben, dan neem ik mijn hardloopschoenen mee en dan vind ik het heerlijk om mijn hoofd leeg te maken. De reuring die daar is vind ik ook heerlijk, maar af en toe moet ik hier weer zijn."De 24-jarige Dijkstra is inmiddels niet meer weg te denken van het musicalpodium. Een vervolgstap in haar carrière is het zelf schrijven van producties. "Ik ben daar nu een beetje mee bezig, maar dat staat in de kinderschoenen. Maar het lijkt mij leuk om in de toekomst een eigen programmaatje te hebben."Benieuwd wat Willemien Dijkstra nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald. Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl.