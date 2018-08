Gevangenis Norgerhaven in september weer volledig gevuld

VEENHUIZEN - Gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen is in september weer volledig gevuld met gevangenen. Er komt onder andere een afdeling voor veelplegers.

Er was veel onzekerheid over de twee gevangenissen in Veenhuizen, nadat bekend werd dat de Noorse gevangenen weer terug verhuizen naar Noorwegen. Zij verbleven tijdelijk op de locatie Norgerhaven, omdat er een tekort aan cellen was in Noorwegen.Een maand geleden maakte minister Sander Dekker bekend dat zowel PI Esserheem als PI Norgerhaven in Veenhuizen open blijven . Alleen was nog niet duidelijk wat er precies met de gevangenissen zou gebeuren.Vandaag werd bekend dat in Norgerhaven geen langgestraften gevangenen komen, zoals het geval was voordat de Noren er verbleven. In plaats daarvan wordt de gevangenis gevuld met 'reguliere' gevangenen en komt er een speciale afdeling voor veelplegers en voor gevangenen die extra zorg nodig hebben. Deze twee doelgroepen verblijven nu nog in Esserheem.Ook komt het Huis van Bewaring niet terug naar Veenhuizen. Daar zitten gedetineerden die nog in afwachting zijn van een uitspraak van de rechter in hun strafzaak. Verdachten van misdrijven uit het noorden van het land worden meestal geplaatst in het Huis van Bewaring van PI Leeuwarden of PI Lelystad.De grootste verandering voor de locatie Esserheem is dat hier straks minder speciale doelgroepen verblijven en iets meer reguliere gevangenen zullen zitten. Ook zal er personeel moeten verhuizen van deze locatie naar Norgerhaven, om daar de veelplegers te bewaken.Gevangenispersoneel in Veenhuizen zat lange tijd in spanning over de plannen van de regering om gevangenissen te sluiten. Dat is volgens het kabinet nodig, omdat het aantal gevangenen in ons land de laatste jaren flink is gedaald en daardoor in totaal zo'n cellen leegstaan.De laatste Noorse gedetineerden worden deze maand teruggevlogen naar Noorwegen.