Jongen (16) opgepakt voor drie woningovervallen

HOLLANDSCHEVELD/HOOGEVEEN - Een 16-jarige jongen uit de gemeente Coevorden wordt verdacht van drie woningovervallen in Hollandscheveld en Hoogeveen.

De knaap is dinsdag aangehouden. "Hij kwam in beeld na onderzoek", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. De politie kan niet aangeven of de puber alleen op rooftocht ging. "Het onderzoek is nog gaande en daarom kan ik niet veel details prijsgeven."De jongen wordt verantwoordelijk gehouden voor een overval op 5 maart in Hoogeveen. Aan de Da Costastraat werd een ouder echtpaar overvallen . De dader kwam binnen door de achterdeur die niet op slot zat. Onder bedreiging van een wapen maakte hij een portemonnee met geld buit.Op 12 maart zou de 16-jarige jongen hebben aangebeld bij een huis aan de Wolgrasstraat in Hollandscheveld. Toen de bewoonster opendeed, duwde hij haar om en bedreigde haar met een mes. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.De bewoonster van een huis aan het Zuideropgaande in Hollandscheveld raakte op 14 juni lichtgewond bij een woningoverval, die vermoedelijk ook gepleegd werd door de verdachte. De dader bedreigde de vrouw met een mes. Hij eiste geld en nam wat elektronische spullen mee.De 16-jarige knul is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer vastzitten.