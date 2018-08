Deel dit artikel:











Tuktuks rijden vanaf vandaag door Emmen De eerste tuktuk rijdt in Emmen (Foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

EMMEN - Drie elektrische tuktuks rijden sinds vandaag door het centrum van Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout mocht als eerste een ritje maken in een van de gloednieuwe vervoersmiddelen.

De wagentjes rijden iedere vrijdag tijdens openingstijden van de markt. Toolbox Emmen levert twaalf vrijwillige chauffeurs. Marktbezoekers kunnen hun auto gratis parkeren bij het Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg. Voor twee euro brengt de tuktuk maximaal drie personen naar het centrum van de stad.



Doel van de uit Azië geïmporteerde tuktuks is om toeristen op een bijzondere wijze kennis te laten maken met Emmen. Daarnaast is het ook voor de eigen inwoners handig om snel in het centrum te komen. De driewielers rijden alleen op de reguliere weg.