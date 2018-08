​Vijf tips voor de beste koekjes van Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek

Deel dit artikel:











SLEEN - Smulpapen en zoetekauwen kunnen dit weekend terecht op het Festival der Zoete Verleidingen in Sleen.

Op het festival worden bijvoorbeeld workshops gehouden voor het bakken van vegan bananenbrood of het zetten van koffie.



Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek is ook in Sleen. Hij heeft speciaal voor de thuisblijvers vijf tips om de lekkerste koekjes te bakken.



Tip 1: Kneed niet te lang

"Kneed koekjesdeeg niet te lang door", is de eerste tip van Rutger. "Je wilt niet dat je te veel kloeten gaat ontwikkelen. Dus kort kneden en dan moet het koelen zodat de gluten kunnen ontspannen."



Tip 2: Gelijke dikte

Bij het bakken van koekjes is het belangrijk te zorgen dat de koekjes even dik worden, volgens Rutger. "Wat je kan doen is latjes van drie of vier millimeter dikte gebruiken als geleider voor je deegroller. Dan weet je zeker dat de hele deegplak even dik wordt."



Tip 3: Gelijkmatige warmte

"Koekjes zijn gevoelig voor warmte en vaak is het in je oven aan de ene kant iets warmer dan in de andere", vertelt Rutger. "Draai daarom na twee-derde van je baktijd je bakplaat zodat je zeker weet dat alle koekjes gelijkmatig gaar worden."



Tip 4: Laat koekjes goed afkoelen

Koekjes worden tijdens het afkoelen pas echt goed knapperig. Leg de koekjes op een rooster zodat de condens goed kan ontsnappen. En laat ze helemaal afkoelen voordat je ze opbergt.



Tip 5: Bewaar koekjes apart

"Om koekjes goed te bewaren, bewaar je ze luchtdicht in een zakje of trommeltje", tipt Rutger. "Bewaar verschillende soorten koekjes niet samen, zodat ze elkaars geur en smaak niet overnemen."