Inbrekers teisteren zwembaden en campings in Zuidoost-Drenthe

ZWINDEREN - Recreatiebedrijven in het zuidoosten van de provincie zijn doelwit van inbrekers. In één nacht was het afgelopen week raak bij zes ondernemingen.

Inbrekers sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag onder meer toe bij het zwembad aan de Toldijk in Zwinderen. Diezelfde nacht was er een inbraak in het receptiegebouw van de camping in hetzelfde dorp.Even verderop in Meppen werd ingebroken bij groepsaccommodatie De Mepperdennen en bij 't Witte Zand. Ook waren er inbraken in een huis bij de camping in Stieltjeskanaal en de kiosk van het zwembad in Nieuw-Buinen . Bij dat laatste bedrijf namen de dieven een laptop mee, de locatiemanager schat de schade op zo'n 1.500 euro.De politie houdt er rekening mee dat het bij de inbraken om dezelfde daders gaat. Ze zouden vooral uit zijn op contant geld.