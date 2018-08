Spullen gestolen van begraafplaatsen in Erica en Emmen: politie zoekt eigenaren

EMMEN - Tientallen grafornamenten die zijn gestolen van begraafplaatsen in Emmen en Erica zijn nog niet terug bij de rechtmatige eigenaren.

De politie in Emmen is op zoek naar nabestaanden die de spullen op onderstaande foto's herkennen.Voor de grafschennis zijn twee verdachten opgepakt. De politie kwam de twee mannen van 28 en 31 jaar uit Schoonebeek op het spoor toen een opkoper argwaan kreeg en de politie belde. De Schoonebekers worden verdacht van heling. Of ze ook schuldig zijn aan grafschennis en vernieling is nog niet duidelijk.