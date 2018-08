Deel dit artikel:











'Hoe heter, hoe beter' gaat niet op voor zonnepanelen In een nieuwbouwwijk in Erica worden zonnepanelen geïnstalleerd (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

ERICA - Juli was een topmaand voor bezitters van zonnepanelen. Want die brachten 75 procent meer op dan in juli vorig jaar.

De helft van de groei van de zonne-energie kwam op het conto van het weer. De andere helft was het gevolg van het groeiende areaal aan zonnepanelen.



"Het aantal zonne-uren neemt toe. Met dit mooie weer presteert een zonnesysteem gewoon beter. Dat klopt", zegt Jeroen de Jonge van Solarsunroofs uit Emmen. Momenteel installeert dat bedrijf zonnepanelen in een nieuwbouwwijk in Erica.



Verlies aan rendement

Hoe heter, hoe beter, zou je denken. Maar een hittegolf is volgens De Jonge helemaal niet gunstig voor het rendement van zonnepanelen. "In een fabriek wordt een paneel op 25 graden gebracht en getest. Dan geeft dat een bepaalde waarde af en die waarde willen we terugzien op het dak in de zomer. Maar als het paneel op het dak ligt kan het wel 65 tot 70 graden worden. Per graad heeft een paneel een stukje verlies. Met 35 graden gaat het dan om 14 procent rendementsverlies", legt hij uit.



Kou en blauw het beste

In het voorjaar zijn de omstandigheden het gunstigst. "Een omgevingstemperatuur van ongeveer 7 tot 10 graden is het best. In maart en april hebben we dat soort temperaturen. Als de wolken opentrekken vanuit een schaduwmoment en de zon vol op de zonnepanelen komt, dan zie je een hoge piek terug. Dat zijn ideale momenten", aldus De Jonge.



Hij merkt daarbij op dat die piek maar van korte duur is. Want de zon warmt de panelen snel weer op, waardoor het rendement weer afneemt.



Drenthe heeft dus ook, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, een uitstekend klimaat voor zonnepanelen. "Je zou zeggen: zonnepanelen horen in de Sahara. Maar daar geldt hetzelfde: hoe warmer, hoe minder effectief. Wij zitten wat verder bij de zon en dus bij de warmte vandaan. En dan zien we dat in Nederland toch een heel goed resultaat wordt geboekt."