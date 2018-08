Deel dit artikel:











Meer lekke waterleidingen door droogte De WMD rukt met de droogte vaker uit om waterleidingen te repareren (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het buurtschap Kostvlies zat vanmiddag zonder water door een waterleidingbreuk. En dat komt met deze hitte en droogte vaker voor dan normaal.

Volgens Petra Holzhaus van Waterleidingmaatschappij Drenthe is het aantal leidingbreuken ongeveer het dubbele van een normale zomer. "Wat je ziet is dat er bij lange periodes van droogte, door zettingen in de grond meer leidingbreuken kunnen ontstaan dan normaal."



Die grond komt extra onder druk te staan als bijvoorbeeld zwaar verkeer elkaar tegenkomt. "Daar liggen de leidingen. En de grond is daar nu harder. Door trillingen kunnen daar sneller breuken ontstaan", zegt Holzhaus.



Het extra werk veroorzaakt nog geen problemen bij de WMD. "We kunnen het prima aan. Als er meer breuken zijn, rukken we gewoon iets vaker uit om die snel te repareren."