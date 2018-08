Afvalbrand Nieuw-Dordrecht ontstaan tijdens werkzaamheden

NIEUW-DORDRECHT - De grote brand bij een recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht is ontstaan tijdens de verwerking van afval. Brandstichting is volgens de politie uitgesloten.

Daarmee bevestigt de politie de mededeling van een woordvoerder van het getroffen bedrijf, B&B Recycling aan de Oosterwijk Westzijde.Het bedrijf, dat in november is opgericht, verwerkt bouw- en sloopafval van bedrijven en particulieren. Al het afval wordt in containers naar het terrein van B&B Recycling gebracht, daar gestort en vervolgens gesorteerd. Tijdens dat werk is volgens een politiewoordvoerder de brand woensdagochtend vroeg, vermoedelijk door wrijving, ontstaan in een berg afval van tien meter hoog.Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Maandag komen schade-experts langs om dat bepalen. Volgens de woordvoerder van B&B Recycling heeft de brand een grote impact op de eigenaren en medewerkers.Het vuur was volgens de Veiligheidsregio moeilijk te bestrijden. Daarom werd de hulp van een blushelikopter van defensie ingeroepen. Gisteravond werd, na ruim 36 uur blussen , het sein 'brand meester' gegeven.