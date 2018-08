Deel dit artikel:











'Bloeier' Nick Smidt (21) naar EK atletiek in Berlijn: 'Hij rent goed onder grote druk' Nick Smidt gaat naar het EK atletiek (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ATLETIEK - Drie Drenten komen volgende week bij het EK atletiek in Berlijn in actie. Een van hen is de 21-jarige Nick Smidt, die zich met één honderdste onder de limiet plaatste.

Geschreven door Josien Feitsma

Je moet het er maar voor over hebben: zes keer in de week drie uur trainen. Voor Smidt uit Assen is het inmiddels heel gewoon geworden. Hij is al sinds zijn zesde bezig met atletiek.



AAC'61

Zijn liefde voor de sport begon bij de atletiekvereniging van Assen, AAC'61. Toen deed hij de meerkamp. "AAC heeft geholpen bij mijn brede basis. Dat ik ook weet hoe ik bijvoorbeeld moet hoogspringen. Je leert je lijf zeg maar kennen en daardoor kun je jezelf ook makkelijker verschillende technieken aanleren", aldus Smidt.



Ontwikkeling

Voor zijn studie verhuisde hij naar Apeldoorn, waar hij nu traint onder leiding van Betty Hofmeijer. De trainer is uiteraard blij dat Smidt meedoet aan het EK. "Het was natuurlijk het doel om mee te doen. En het ligt in de lijn van zijn ontwikkeling. Dit is een belangrijke stap die je weer meeneemt naar een volgend punt, want die gedachte aan een volgend punt heb ik. Maar die heeft hij ook."



Uniek

In totaal doen 46 Nederlandse sporters mee aan het EK in Berlijn: 23 vrouwen en 23 mannen. Smidt had nooit verwacht er zelf op zijn 21ste bij te zitten. "Het is natuurlijk wel vrij uniek. Er zijn maar veertig mensen uit Europa die aan deze afstand mee mogen doen op het toernooi dat maar één keer in de twee jaar plaatsvindt. Het is vooral bijzonder dat ik al zo vroeg ben geplaatst, want ik ben nog maar 21 jaar oud!"



Veelbelovend talent

In de prijzen denkt Smidt nu nog niet te vallen. Hij hoopt vooral op een plek in de finale, bij de laatste zes. Hofmeijer ziet hem groeien in het wedstrijdseizoen. "Sinds de laatste drie wedstrijden is het wedstrijdritme goed en dat mag hij volgende week laten zien", zegt de trainer van Smidt.



Dromen

Smidt is een gedisciplineerd en gedreven sporter. Over een paar jaar hoopt hij deel uit te maken van de wereldtop. "Ik ben nu 21 jaar oud en de top is 24 tot 26 jaar, dus dan ben ik alweer een paar jaar verder. Ieder jaar zet ik grote stappen en we hopen in 2020 naar de Olympische Spelen te gaan."



Focus op EK

Eerst ligt de focus op het EK, waar Smidt vooral ontspannen onder probeert te blijven. "We leven van dag tot dag en vandaag hebben we lekker getraind. We zijn nu bezig met wat we vandaag moeten doen. Wat we morgen moeten doen, dat komt morgen wel. Betty zegt dat ik een 'bloeier' ben en dat ik juist goed ren onder grote druk. We moeten het zien", besluit de atleet.