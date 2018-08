Zus van verdachte kinderpsychiater is weer vrij

EMMEN - De 77-jarige zus van de van kindermisbruik verdachte kinderpsychiater uit Makkinga is weer vrij. Ze benaderde een slachtoffer en wilde dat hij zijn verklaringen in de strafzaak zou aanpassen.

Haar 66-jarige broer wordt ervan verdacht de 15-jarige jongen te hebben misbruikt. De man werkte jarenlang bij GGZ Drenthe, in onder meer Emmen, Meppel en Hoogeveen.Het Openbaar Ministerie meldt dat de zus van de kinderpsychiater nog wel verdachte is, maar dat zij het proces in vrijheid mag afwachten. De vrouw zou tienduizenden euro's hebben geboden in ruil voor aangepaste verklaringen.De man werd in juni in Nepal opgepakt, nadat hij op heterdaad zou zijn betrapt met de jongen, op de kamer van de man in een guesthouse.Volgens het OM heeft zijn zus gesprekken gevoerd met het gezin van de jongen. Zij zou tienduizenden dollars hebben geboden in ruil voor aangepaste verklaringen. De vrouw had een ticket geboekt om vrijdag opnieuw naar Nepal af te reizen.Zowel in Nederland als in Nepal doet de politie onderzoek naar de verdenkingen van kindersekstoerisme en bezit en verspreiding van kinderpornografie.