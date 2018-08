Deel dit artikel:











Wie bouwt het mooiste nutteloze bouwwerk? Stormhuis - op deze foto is het gezin er nog hard mee aan het werk (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe) Dandelion - Victor Sanchez (Mexico). Het idee is dat je de pluisjes van een paardenbloem weg kunt blazen (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe) Home sweet home - Reinier van den Berg en Ton de Vreede (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

NORG - In Norg is vandaag voor het eerst een wel heel bijzondere fietsroute geopend. De route is zestien kilometer lang en gaat langs dertien nutteloze bouwwerken: folly's.

Geschreven door Marjolein Knol

De deelnemers komen uit heel Nederland (eentje zelfs uit Mexico) en kregen vijfhonderd euro om een bouwwerk te maken. De winnaar wordt 2 september gekozen en krijgt vijfduizend euro.



Follydorp Norg

"We houden zelf erg van folly's", zegt organisator Ina Reynders. Samen met haar man Rob bedacht ze het project. "We zagen dit soort kunstwerken op andere plekken en werden er zo enthousiast van. Het liefst zouden we Norg helemaal omtoveren tot een follydorp."



Folly stamt af van het Engelse woord fool, ofwel: dwaas. Het kenmerk van een folly-kunstwerk is dat het nutteloos is, maar vaak wel een verhaal vertelt.



Norg wordt echter niet zomaar omgetoverd tot follydorp, want de bouwwerken verdwijnen begin september weer uit de omgeving. Althans, dat is de bedoeling. "Ik heb goede hoop dat mijn kerkje bij een borg in Groningen komt te staan", zegt kunstenaar Raymond Dingemanse. "Maar dat is nog niet zeker hoor! Al zou het wel erg mooi zijn."



Na de tentoonstelling

Raymonds kleine houten kerk staat bij binnenkomst van het dorp Westervelde op een grasveld. "Ik hoop dat het de aandacht trekt van mensen en ze binnen een kijkje komen nemen", zegt de kunstenaar, terwijl hij trots naar z'n bouwwerk kijkt. "Dan geeft een nutteloos gebouw misschien toch wat zingeving, dacht ik zo."



Margreet Klaverdijk uit Utrecht besloot een vakantie te maken van het bouwproject. Ze nam haar hele gezin mee om een stormhuis te bouwen in een weiland. "Ik wist niet dat het zo groot zou worden", zegt haar 18-jarige zoon Hajo. "Maar het is wel gaaf om te maken. En als het af is, kan ik dat ook weer van m'n lijstje afstrepen."



Gemeentesteun

De gemeente Noordenveld gaf tweeduizend euro subsidie en de provincie Drenthe steunt het initiatief met vierduizend euro.



Vanmorgen is de kunstroute geopend. De beschrijving van de route is te koop bij Kunst in Norg aan de Brinkstaat 1. Daar zijn ook maquettes te zien van de inzendingen.