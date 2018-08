Veertig geïnteresseerden in overname Vrijbuiter

RODEN - Zo'n veertig partijen hebben interesse in een overname van de failliete kampeerwinkel Vrijbuiter, met een vestiging in Roden.

- Directeur Vrijbuiter: Zwartste weken uit mijn carrière

- Vrijbuiter in Roden failliet

- Waarom zit de Vrijbuiter in financiële problemen?

- Kampeerhal Vrijbuiter krijgt uitstel van betaling

- Kampeerhal Vrijbuiter vraagt uitstel van betaling aan