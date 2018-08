Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Een zonovergoten, droog en warm weekend belooft het te worden. Niet zin om wéér naar een zwemplas te gaan? Er zijn genoeg andere activiteiten in de provincie. Wij doen voor jou een greep uit het aanbod.

Lekker toekijken hoe anderen zich met dit weer in het zweet werken? In Assen is zaterdag de laatste dag van de jaarlijkse Jeugdtour. Op het programma staat een criterium over de wielercamping en door het Asserbos. Het rondje is 3,9 kilometer. De eerste deelnemers starten om 8.00 uur en de laatsten om 14.47 uur.Volgens de organisatie is het een van de gezelligste markten van het Noorden: de Markt van Melk en Honing. Zaterdag kun je tussen 10.00 en 16.00 uur naar de Brink in Zuidlaren komen, net als jaarlijks zo'n 5.000 andere bezoekers. Er zijn meer dan honderd standhouders. Je kunt er onder meer terecht voor honing, maar ook voor paardenmelk, boerenkaas en een ruim aanbod van planten waar bijen gek op zijn.Liefhebber van zoetigheid? Dan moet je zaterdag of zondag naar Sleen voor het Festival der Zoete Verleidingen . Taarten, jams, de beste koffie en thee en andere aan zoet gerelateerde zaken. Je vindt het er allemaal. Er zijn proeverijen en je kunt meedoen aan workshops. Beide dagen ben je welkom tussen 10.00 en 18.00 uur.Met de kinderen erop uit? In Coevorden is zaterdag een kidsmiddag. De kinderen kunnen helemaal losgaan op zo'n tien springkussens in het hartje van de stad. Ook is er een spellencircuit en het mooiste: deelname is gratis. De kidsmiddag duurt van 13.00 tot 16.00 uur.Als je helemaal thuis bent in de wereld van glasfusing, tiffany of keramiek, is de kunstmarkt in Dieverbrug iets voor jou. Kunstenaars doen zondag onder meer live demonstraties. De markt is tussen 11.00 en 17.00 uur, vlak bij de Dieversluis.Sportliefhebbers opgelet! Zondag wordt de Gouden Pijl verreden. Onder meer Tom Dumoulin verschijnt aan de start van het wielercriterium. Om 6.30 uur gaan de eerste deelnemers van de toertocht van start. 's Middags beginnen de wedstrijden. Ga je niet zelf naar Emmen? Dan kun je alles ook live volgen bij RTV Drenthe Een markt op gebied van mineralen, fossielen en archeologie. Interessant? Kom dan zondag tussen 11.00 en 17.00 uur naar de Oertijdmarkt bij het Hunebedcentrum in Borger. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor sieraden van edelstenen. Of heb je zelf een steen liggen en wil je weten wat voor steen het is? Ook daar kun je tijdens de Oertijdmarkt achter komen!