Roy Eefting eindigt als zesde bij scratch op EK baanwielrennen

Eefting kwam in december in actie op het NK baanwielrennen en pakte toen de titel (foto: Dick Soepenberg/ANP)

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting uit Grolloo is bij het EK baanwielrennen in Glasgow op het onderdeel scratch als zesde gefinisht.

De scratch is een rit in lijn van 15 kilometer over zestig rondjes op de baan. Het goud ging naar Roman Gladysh uit Oekraïne. Het EK duurt nog tot en met dinsdag. Eefting komt ook nog in actie op de afvalkoers.In december vorig jaar pakte Eefting de titel tijdens de finale van het NK baanwielrennen op het onderdeel scratch.