Deel dit artikel:











20-jarige vrouw geschept door trein en overleden [update] Bij de aanrijding kwam een 20-jarige vrouw om het leven (foto: De Vries Media) De vrouw zou een gesloten spoorwegovergang zijn overgestoken (foto: De Vries Media) Er is een aanrijding geweest bij het station (foto: De Vries Media)

ASSEN - Bij het station van Haren is een 20-jarige vrouw uit Groningen overleden nadat ze was geschept door een trein. Volgens de politie stak ze een gesloten spoorwegovergang over, toen ze werd aangereden.





Tussen Assen en Groningen Europapark reden door het ongeluk lange tijd geen treinen. Inmiddels zijn alle beperkingen voorbij en neemt de vertraging af. Volgens de NS rijden de treinen om 15.00 uur weer volgens dienstregeling.