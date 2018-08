Deel dit artikel:











Vrouw geschept door trein en overleden [update] Er is een aanrijding geweest bij het station (foto: De Vries Media)

ASSEN - Bij het station van Haren is een vrouw overleden nadat ze was geschept door een trein. De politie kan nog niet zeggen of dat op een overweg is gebeurd en zegt de toedracht te onderzoeken. Zelfdoding wordt uitgesloten.





NS meldt dat er tussen Assen en Groningen Europapark in beide richtingen voorlopig geen treinen rijden. Verwacht wordt dat de treinen rond 15.00 uur weer gaan rijden.De NS zet bussen in. Zo rijden er stopbussen tussen Assen, Haren en Groningen Europapark en tussen Groningen en Assen. Tussen Assen en Groningen rijden snelbussen.