Brinkloop in Diever opnieuw afgelast

DIEVER - De Brinkloop van Diever gaat aanstaande dinsdag niet door. Volgens de organisatie is het onverantwoord om met tropische temperaturen te gaan hardlopen.

De Brinklopen van Diever worden in juli en augustus iedere dinsdagavond gehouden. Het zijn prestatielopen over 2,5 of 5 of 10 kilometer over rondjes van 1.250 meter. Twee weken geleden ging de Brinkloop ook al niet door. Het is volgens de organisatie in het bijna veertigjarig bestaan nog nooit eerder voorgekomen dat twee Brinklopen in één seizoen worden afgelast.