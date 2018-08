Geen gevaarlijke hoeveelheden schadelijke stoffen vrijgekomen bij brand recyclingbedrijf

NIEUW-DORDRECHT - Er zijn geen gevaarlijke hoeveelheden schadelijke stoffen vrijgekomen bij de grote brand in een recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht. Dat blijkt uit metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zegt de gemeente Emmen.

De gemeente liet het onderzoek uitvoeren omdat er mogelijk dioxines en zware metalen waren vrijgekomen. Wel wordt mensen aangeraden geen gewassen te eten met zichtbare roetdeeltjes. Groente en fruit die op het oog niet verontreinigd lijken, kunnen na schillen, pellen of wassen volgens de gemeente wel worden gegeten.Afgelopen woensdag brak er een zeer grote brand uit bij B&B Recylcing in Nieuw-Dordrecht. Die brand ontstond tijdens de verwerking van afval. Het bedrijf verwerkt bouw- en sloopafval van bedrijven en particulieren. Het afval wordt in containers naar het terrein van B&B gebracht, daar gestort en vervolgens gesorteerd. Tijdens dat werk is vermoedelijk door wrijving brand ontstaan.De brandweer had aanvankelijk moeite om het vuur te bestrijden. Daarom werd de hulp van een blushelikopter van defensie ingeschakeld. Donderdagavond werd, na ruim 36 uur blussen, het sein brand meester gegeven.