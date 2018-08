Deel dit artikel:











FC Emmen sluit oefencampagne af met gelijkspel FC Emmen viert de 1-0 van Glenn Bijl (Foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - FC Emmen heeft de laatste oefenwedstrijd voor de start van de Eredivisie met 2-2 gelijk gespeeld. In Terwolde was Go Ahead Eagles de tegenstander en gaf Emmen, in de slotfase, een 2-0 voorsprong uit handen.

Geschreven door René Posthuma



FC Emmen begon de wedstrijd in de volgende opstelling: Kjell Scherpen, Gersom Klok, Nick Bakker, Keziah Veendorp, Caner Cavlan, Hilal Ben Moussa, Wouter Marinus, Glenn Bijl, Michael Chacon, Alexander Bannink en Luciano Slagveer. Doelman Dennis Telgenkamp zat, nadat hij vorige week tegen Twente zijn eerste minuten in de voorbereiding maakte weer op de bank. Anco Jansen stond zelfs niet op het wedstrijdformulier, door lichte pijntjes.



Scherpen eerste keus

Tegen Go Ahead Eagles stond Scherpen dus weer onder de lat en zal ook tegen ADO Den Haag beginnen, liet trainer Dick Lukkien na afloop weten. "Kjell heeft een goede voorbereiding gehad en Telgenkamp is nog niet helemaal fit.



In een matige eerste helft had Emmen meer balbezit, maar creëerde het weinig kansen. Verdedigend speelde Emmen slordig, waardoor Go Ahead Eagles de beste kansen kreeg. Gescoord werd er voor rust niet.



Voorsprong

Kort na rust nam FC Emmen de leiding. Glenn Bijl kreeg van de Deventer verdediging te veel ruimte en schoot de bal vanaf zestien meter diagonaal binnen. Vlak na de 0-1 had Wouter Marinus de 0-2 op zijn schoen, maar doelman Hobie Verhulst stond op zijn post.



De ploeg uit Deventer ging op zoek naar de gelijkmaker, maar zag Emmen, met nog een kwartier te spelen, op 0-2 komen. Marinus schoot, na aangeven van Bannink, de tweede treffer van Emmen binnen, alhoewel er eerst nog enige twijfel was of de bal wel over de lijn was. Scheidsrechter Gerrets kende echter geen twijfel en weer resoluut naar het midden.



Uit handen

Na de 0-2 wisselden beide ploegen veel en dat kwam, zoals wel vaker, de wedstrijd niet ten goede.Met nog tien minuten op de klok scoorde Maarten Pauwels voor de 'thuisclub' de 1-2 door van dichtbij binnen te tikken. Twee minuten voor tijd scoorde Julius Bliek de verdiende gelijkmaker.



Emmen speelde de wedstrijd rustig uit en kan zich nu gaan opmaken voor het debuut in de Eredivisie. Zondagmiddag 12 augustus om 12:15 uur is ADO Den Haag de eerste tegenstander voor de ploeg van trainer Dick Lukkien.