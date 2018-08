Deel dit artikel:











Bijna een dag afzien in het bos tijdens Wampex Dwingeloo Klimmen is een vast onderdeel van de Wampex (foto: RTV Drenthe) Deelnemers blijven niet altijd droog (foto: RTV Drenthe) Na 42 kilometer nog één keer klimmen: het podium op (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

DWINGELOO - "De routes waren toch iets moeilijker dan verwacht. Het was ook verder dan we dachten. We liepen meerdere keren fout, dus we hebben heel veel kilometers gemaakt."

Wampex-deelnemer Justus Brent lacht erbij terwijl hij het vertelt, maar wel een beetje als een boer met kiespijn. De 29ste editie van de Wampex, een wandel-, puzzel- en survivaltocht over het Dwingelderveld, was zwaar.



Door bos en water

45 teams van maximaal zes deelnemers startten gistermiddag en legden in totaal 42 kilometer - of nog meer - af in de omgeving van Dwingeloo. Gewapend met onder andere een kompas, kaarten,een telefoon met gps en waterschoenen puzzelden ze zich een weg door bos, over de heide en soms door het water.



"De meeste teams doen er zo'n zestien uur over, maar het kan ook 24 uur worden", legt organisator Trijnie Huisman uit. "Een Wampex is een beetje afgeleid van het leger. Militairen worden ook wel eens losgelaten in het bos en moeten zich daar weten te redden."



Extra route

Meestal bestaat de Wampex in Dwingeloo uit tien routes van - opgeteld - zo'n veertig kilometer. Dit jaar had de organisatie een verrassing: een elfde route in het parcours die volbracht moest worden voor de teams naar de finish mochten.



Hoewel de organisatie vanwege de warmte voor extra water en natte sponsen had gezorgd, was een koud pilsje na afloop voor velen een welkome traktatie.