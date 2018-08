Deel dit artikel:











Gezin gewond bij ongeluk in Noordlaren [update] Veel hulpdiensten ter plaatse (foto: Persbureau Meter) De weg is afgezet (foto: De Vries Media) In de auto zaten vijf mensen (foto: Van Oost Media) De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend (foto: Van Oost Media)

NOORDLAREN - Aan de Zuidlaarderweg in Noordlaren is aan het eind van de middag een auto tegen een boom gereden. Daarbij is een gezin uit Lichtenvoorde gewond geraakt.

Het gaat om een vader (40), moeder (37) en drie kinderen (jongen van 2 en meisjes van 6 en 8) die op vakantie zijn, zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. De moeder en de kinderen raakten lichtgewond. "De verwondingen van de vader zijn ernstiger, maar ook hij was wel aanspreekbaar", aldus Valkema.



De slachtoffers zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft de Zuidlaarderweg afgesloten.



Hoe de frontale botsing is ontstaan, is nog niet bekend.