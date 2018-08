Explosieven Opruimingsdienst rukt uit voor nieuwe wapenvondst tijdens vissen

EMMEN - Het lijkt bijna te toevallig: enkele dagen nadat vlogger Jordi van der Werf uit Emmen een oud pistool uit water viste in de buurt van zijn woonplaats, komen twee jongens uit Coevorden met een zelfde soort verhaal.

Ook zij waren aan het magneetvissen en sloegen een oud pistool aan de haak. Daar bleef het niet bij; er volgde ook een granaat en een ontstekingsmechanisme voor een tweede granaat.De jongens van 17 en 21 uit Coevorden brachten hun vondst vanmiddag met de auto naar het politiebureau in Emmen. Daar zaten ze langer dan verwacht: hun auto werd door de politie aangemerkt als plaats delict. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest uitrukken om de wapens uit de auto te halen."Wij mogen die spullen niet in de handen pakken. We hebben ook tegen de jongens gezegd dat zij een enorm risico hebben gelopen door dat wel te doen en ze mee te nemen in de auto", zegt politiechef Simon Westerhof.Medewerkers van de EOD uit Den Helder onderzochten het wapen en de granaat voor ze ze overdroegen aan de politie. "Het pistool wordt verder door ons onderzocht, net als het vuurwapen dat woensdag is binnengebracht", aldus Westerhof.Dexter Dekker is de oudste van de twee Coevordenaren. "Ik ken Jordi en wist wat hij had opgevist eerder deze week. Ik heb ook aan magneetvissen en gedaan en besloot zelf eens naar die plek te gaan", bekent hij. "Net als Jordi 'ving' ik eerst een fiets. Daarna kwamen de wapens."Hij maakte een afspraak met de politie om zijn vondst vandaag te brengen. "Omdat Jordi met het wapen in de hand het politiebureau binnenliep en agenten het hem bijna uit de handen trokken, dacht ik slim te zijn door het in de auto te laten, maar daardoor werd mijn auto dus plaats delict." Dat wapens, en zeker een granaat, meenemen niet slim is, ziet Dekker zelf inmiddels ook in."Magneetvissen is enorm in opkomst, maar kan dus behoorlijke risico's met zich meebrengen", reageert Westerhof. Wij hebben deze jongens ook duidelijk gemaakt dat ze niet weer op die plek mogen gaan vissen. Ook moeten ze 112 bellen als ze weer ergens wapens vinden en ze nooit aanraken."Wapenkenners die Dekker op internet foto's van het pistool heeft laten zien, zeggen volgens de Coevordenaar dat het om een Russisch pistool gaat dat gemaakt is in 1937. "Bij de politie zeiden ze dat er er nog heel gaaf uit zag. Het heeft volgens hen geen jaren in het water gelegen."De granaat was een zogenoemde flashbang, zegt politiechef Westerhof. In oorlogen wordt het als desoriënterend middel ingezet. Door de klap en de flits kan de vijand ermee op het verkeerde been worden gezet.De Coevordenaren werden net als vlogger Van der Werf niet aangehouden. "Maar de scheidslijn tussen wat nou een spannend avontuur is en wat een misdrijf is wel dun", waarschuwt Westerhof. De vindplek in de omgeving van Emmen laat hij graag in het midden om te voorkomen dat ook anderen gaan zoeken. "Op die plek wordt nog wel vervolgonderzoek gedaan. Dat doen we als politie niet zelf, maar gaat via het Ministerie van Defensie."