Deel dit artikel:











Festival der Zoete Verleidingen verlaat Sleen Tijd voor een stroopwafel (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) Zoet zoeter zoetst (foto: RTV Drenthe) Veel bezoekers lieten zich verleiden tot een lekker hapje (foto: RTV Drenthe)

SLEEN - "Het is niet alleen een begrip in Sleen, maar het is een begrip in het hele land", straalt Anneke Boekee van Festival der Zoete Verleidingen.

Zeven keer organiseerden zij en Marjolein Kleine het evenement in de tuin van Kleines woonboerderij aan de Bommertsweg, maar aan alles komt een eind. Kleine heeft haar boerderij verkocht en verhuist naar een stad. Dat maakt dat het festival, dat bol staat van de lekkernijen en decoratieartikelen, ook moet verkassen.



"Heel erg jammer dat we hier weg moeten. Het is hier zo geweldig. Veel bezoekers vinden het ook zo jammer", zegt Boekee te midden van de kraampjes en tentjes vol snoep en taarten.



Een begrip in Sleen

In zeven jaar tijd is het zoete gebeuren een begrip geworden in het dorp. Kleine begon, nog voor het festival er was, met haar bedrijf Taart van Toen, dat ze later omdoopte tot Brownies per Post. Kortom: bakken zit haar in de vingers. Samen met Boekee bedacht zij het festival in haar hof.



"Maar we gaan vast iets nieuws vinden", zegt Boekee. Na een oproep op de website van het festival kreeg ze vele suggesties binnen voor plekken waar het festival naartoe kan verhuizen. Voorwaarde is dat het een landelijke, knusse plek moet zijn van minimaal 3.000 vierkante meter groot met genoeg parkeergelegenheid. Of het festival in Drenthe blijft, is nog maar de vraag, want dat is volgens Boekee geen 'must'.



'Op dieet'

Ondertussen is het op de laatste editie in Sleen een drukte van belang bij de kraampjes en zit de zoete, verleidelijke stemming er goed in. "Wat ik allemaal al gegeten en gedronken heb? Dat ga ik niet vertellen, want daar word ik op afgerekend. Het mag eigenlijk niet, want ik ben op dieet", lacht een vrouwelijke bezoeker die even op een luie stoel zit te genieten. "Maar er is ook vers fruit en er zijn suikervrije gebakjes, dus wij laten ons echt verleiden vandaag."



Morgen is de laatste dag van het festival.