An de kuier: De wandelroute van Boswachter Kees van Son in Oudemolen De tocht van vandaag is rondom Oudemolen (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer rondom Oudemolen.

Waar: Oudemolen

Vertrekpunt: Parkeerplaats Molensteeg, Molensteeg 4 in Oudemolen.

Afstand: 7 kilometer

Route: klik hier



De wandelroute begint bij Parkeerplaats en gaat door het beekdal van de Drentsche Aa. Het is de favoriete route van boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer. Dit vertelt hij erover.



“Wandelend langs het Oudemolense Diep zie je wat de slingerende beek al duizenden jaren doet. Zijn eigen landschap vormen. Bij de buitenbocht sta je drieënhalve meter boven het water. Hier zie je hoe de beek tegen stuwwal botst, de kant uitschuurt en het stuifzand met zich meeneemt. Je beleeft zijn kracht.



Soms heb je het gevoel dat je met een woeste bergbeek te maken hebt. Bij veel regenval spoelt de beek het zand onder de wortels van de bomen weg. Als ze op omkiepen staan kijk je zo tussen hun wortels door naar het stromende water. "



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.