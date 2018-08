Deel dit artikel:











Woning in Emmen beschadigd door brand De brandweer had de brand snel onder controle (foto: De Vries Media) Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk (foto: De Vries Media)

EMMEN - In een huis aan de Dordsestraat in Emmen heeft vanavond brand gewoed. Op het moment dat de brand ontstond, rond negen uur, was er niemand thuis.

Buurtbewoners hebben een ruit vernield om een hond uit de woning te bevrijden. Toen de brandweer bij het huis kwam, was sprake van flinke rookontwikkeling. Het vuur was vrij snel onder controle.



De brand is vermoedelijk ontstaan door een pan die nog op het vuur stond. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.